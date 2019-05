Piqué heeft ‘geen slapeloze nachten’ van eventuele komst De Ligt

Frenkie de Jong tekende een halfjaar geleden al voor Barcelona en ook Matthijs de Ligt wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar Catalonië. Gerard Piqué laat zich in een interview met El País lovend uit over de Ajacieden. Toch maakt de 32-jarige verdediger zich geen zorgen over de eventuele komst van De Ligt, die een concurrent voor hem zal vormen.

“Het zijn spelers die het voetbal begrijpen, omdat we met de filosofie van Johan Cruijff dezelfde basis hebben. Als ik me zorgen had gemaakt over alle topspelers die tijdens mijn periode hier zijn aangetrokken, had ik de laatste jaren niet veel geslapen. Ik vind het logisch dat er op deze posities versterkingen voor het team binnengehaald worden en ik houd van concurrentie”, legt Piqué uit. “Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar De Ligt heeft heel veel kwaliteiten en is nog jong. De Jong heeft veel potentie, ik ben onder de indruk van de manier hoe hij het spel begrijpt.”

Piqué was de afgelopen jaren meer dan eens mikpunt van kritiek in Spanje. De verdediger besloot onlangs een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. “Ik begrijp dat allemaal, het is onderdeel van het spelletje. Het is onmogelijk om iedereen gelukkig te maken in dit land, want er zijn zoveel meningen. Je doet wat jij het beste voor het team acht”, stelt de verdediger. Na de uitschakeling van Barcelona in de Champions League door Liverpool staat de positie van trainer Ernesto Valverde ter discussie bij de kampioen van Spanje.

“Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen, omdat Valverde mijn baas is en beslist of ik in de basis sta of niet. Hij heeft zich een excellente trainer getoond in de afgelopen twee jaar, door ons tactisch beter te maken en prijzen te winnen. Natuurlijk kan het beter, maar dat is altijd zo. Wat er op Anfield gebeurd is, doet heel veel pijn”, gaat de verdediger verder. “Dat het publiek kritisch is, heeft met de aard van de mensen te maken. Catalanen zijn veeleisend en perfectionistisch, het gaat niet langer alleen om winnen. Het gaat om hoe we winnen. De tijd met Guardiola, waarin we het beste voetbal speelden, is nog niet zo lang geleden.”

Piqué stelt dat het vertrek van Cristiano Ronaldo zonder twijfel invloed heeft gehad op de prestaties van Real Madrid. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij bang is voor het vertrek van Lionel Messi. “Daar zullen we zonder twijfel onder lijden. Maar het hangt er vanaf hoe de club omgaat met veranderingen”, stelt hij. Piqué denkt dat hij zelf niet lastig te vervangen is. “Het duurt misschien maanden of seizoenen, maar spelers vinden hier uiteindelijk hun plek. Dat heeft er ook mee te maken dat het voetbal zich ontwikkelt, waardoor spelers fysieker, technischer en tactisch beter onderlegd zijn.”

Piqué gaat ook in op de dramatische avond voor Barcelona op Anfield, waar in de halve finale van de Champions League met 4-0 van Liverpool verloren werd. “Als zoiets gebeurt, is doorgaans alles misgegaan. In mentaal opzicht hadden de gebeurtenissen in Rome (waar Barcelona op vergelijkbare wijze uitgeschakeld werd door AS Roma, red.) invloed. Anfield speelde ook een rol, we waren niet in staat om de boel recht te trekken. Soms gebeurt dat nu eenmaal, het was een moeilijke dag”, aldus Piqué, die eerder gelinkt werd aan het presidentschap bij Barcelona. “Misschien probeer ik dat te worden in de toekomst, maar in ieder geval niet op korte termijn. Ik heb veel andere dingen in het leven, waar ik van geniet en waar ik me op focus.”