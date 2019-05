Poldervaart terug in de Eredivisie: 'Trots dat zo'n grote club aanklopt'

Adrie Poldervaart gaat weer aan de slag in de Eredivisie. De trainer, die in april opstapte bij Excelsior, volgt Hennie Spijkerman op als assistent-trainer bij FC Groningen. Hij tekent voor een jaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion, zo bevestigt de Eredivisionist op de eigen website. Poldervaart wordt de eerste assistent van hoofdtrainer Danny Buijs. Groningen voegt ook Alfons Arts toe aan de technische staf; hij was afgelopen seizoen trainer van de Onder-23.

Poldervaart debuteerde afgelopen seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Hij volgde Mitchell van der Gaag op bij Excelsior, maar diende zijn ontslag in op het moment dat de club op de vijftiende plek stond in de Eredivisie. Sindsdien was hij clubloos. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus stelt dat Poldervaart 'complementair is aan de technische staf waarmee wij komend seizoen willen gaan werken'. "Met collega-directeur Wouter Gudde hebben we bovendien iemand in ons midden, die Adrie goed kent en uit ervaring weet waar zijn kwaliteiten liggen."

"Ik ben er super trots op dat een grote club als FC Groningen bij mij aanklopt", vertelt Poldervaart zelf. "Toen de profielschets voor de functie bekend was, heeft Danny Buijs tegen Wouter Gudde gezegd: 'Volgens mij denken wij op basis hiervan aan dezelfde naam.' Dat klopte en vond ik mooi om te horen. Voor elke trainer in het betaalde voetbal is het een enorme uitdaging om bij een club als FC Groningen te werken."

Poldervaart kan er begrip voor opbrengen dat mensen een stap als hoofdtrainer van Excelsior naar assistent-trainer van FC Groningen 'opmerkelijk' vinden. "Maar ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan. Ik wil werken met mensen die iets willen leren en er vol voor gaan. De naamgeving van de functie is voor mij totaal irrelevant", legt hij uit. Tot slot maakt Groningen bekend na veertien jaar afscheid te nemen van staflid Peter Hoekstra, wiens contract niet wordt verlengd.