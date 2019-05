NEC zit na fiasco opgescheept met ‘peperdure selectie die lang vastligt’

NEC wil deze zomer af van grootverdieners Joey van den Berg en Brahim Darri, zo meldt De Gelderlander vrijdag. Het tweetal drukt zwaar op de begroting en de financiële situatie van NEC is penibel. De club zette afgelopen zomer alles op promotie en haalde veertien spelers naar De Goffert, maar het sportieve succes bleef uit. Daarom zit NEC opgezadeld met een 'peperdure selectie die langdurig vastligt', aldus de regionale krant.

Van den Berg en Darri staan allebei nog een jaar onder contract in Nijmegen. "De linksbuiten en middenvelder zijn afgelopen zomer net als verdediger Rens van Eijden met veel tamtam naar De Goffert gehaald, maar maakten de verwachtingen niet waar", concludeert De Gelderlander. Met name voor Darri werd het een seizoen om snel te vergeten. Hij werd in de winterstop uit de selectie gezet door trainer Jack de Gier en verkaste vervolgens op huurbasis naar FC Den Bosch. Trainer Wil Boessen verbande hem ook bij die club uit de selectie, al namen zijn opvolgers hem in genade aan.

Naast Van den Berg en Darri behoort ook Rens van Eijden tot de grootverdieners van wie NEC af zou willen. Vanwege een langdurige blessure is een transfer niet mogelijk voor de routinier, die 'vooral opviel door de rode en gele kaarten die hij verzamelde'. Zijn contract loopt door tot de zomer van 2021. NEC is ondertussen nog op zoek naar een nieuwe trainer en technisch directeur. Vanwege de penibele financiële situatie probeert algemeen directeur Wilco van Schaik geld los te peuteren bij investeerders.

NEC eindigde afgelopen seizoen als negende in de Keuken Kampioen Divisie en mocht deelnemen aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. In de eerste ronde ging het echter al mis. Na een 2-0 zege op RKC Waalwijk volgde een 3-0 nederlaag in de terugwedstrijd, waardoor NEC een derde seizoen ingaat op het tweede niveau van Nederland.