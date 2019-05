‘Ras-Feyenoorder’ volgt Van Geel op: ‘Hij staat op nu hij nodig is’

Sjaak Troost gaat per 1 juni op interim-basis aan de slag als technisch directeur van Feyenoord, zo bevestigt de club vrijdagochtend via de officiële kanalen. De oud-voetballer wordt aangesteld tot eind januari 2020 en gaat in de komende twee transferperiodes dus over het transferbeleid van Feyenoord.

Troost, die ook verantwoordelijkheid zal dragen voor de scouting en 'het lange termijn transferbeleid', is momenteel nog lid van de Raad van Commissarissen. Hij stapt daar echter uit, omdat hij anders zichzelf zou moeten controleren. De aanstelling van Troost werd eerder op de ochtend al aangekondigd door het Algemeen Dagblad en volgt op de afwijzingen van diverse kandidaten. Feyenoord geeft zichzelf nu meer tijd om op zoek te gaan naar een permanente opvolger van Martin van Geel.

"Eerlijk is eerlijk: we hebben de markt goed geïnventariseerd, maar de ideale technisch directeur is momenteel niet voorhanden", stelt algemeen directeur Jan de Jong op de clubsite. "Nu er belangrijke maanden aankomen zijn we daarom blij dat we tijdelijk een beroep kunnen doen op een ras-Feyenoorder, die deze functie goed kan en wil invullen. En eentje die, zoals het een Feyenoorder betaamt, opstaat nu de club hem nodig heeft."

Troost zegt zijn periode als interim-directeur met vertrouwen tegemoet te zien. "Omdat ik de club goed ken natuurlijk. En dus weet dat er, bijvoorbeeld met mijn mededirecteuren en mensen als Stanley Brard, Dirk Kuyt, de nieuwe trainer Jaap Stam en nog talloze anderen, genoeg collega’s met specifieke kennis en vaardigheden in huis zijn om samen tot goede besluiten voor Feyenoord te komen", aldus de oud-speler van Feyenoord.