Vrijdag, 24 Mei 2019

Galatasaray jaagt op spits met Eredivisie-verleden

Na een sterk seizoen bij Empoli kan Rade Krunic een stap hogerop zetten. AC Milan, Internazionale, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Sampdoria en Torino zijn in de markt voor de middenvelder, die dertien miljoen euro moet kosten. (Diverse Italiaanse media)

Scouts van Internazionale waren onlangs in Brazilië aanwezig bij het duel tussen São Paulo en Bahia. Doel van het bezoek was Hélio Júnio Nunes de Castro, kortweg Helio, die afgelopen seizoen zijn debuut in het betaald voetbal maakte. (UOL Esporte)

Ryan Babel is niet de enige speler met een Eredivisie-verleden die in beeld is bij Galatasaray. Cim Bom denkt ook aan de komst van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason, tegenwoordig actief bij FC Augsburg. (Diverse Turkse media)

In de zoektocht naar een nieuwe trainer is er in ieder geval al een kandidaat afgevallen bij Juventus. José Mourinho zal niet in Turijn aan de slag gaan, omdat la Vecchia Signora niet aan zijn financiële eisen kan voldoen. (Sky Sports)

Ondanks dat promotie met FC Den Bosch werd misgelopen, is Sam Kersten volgend seizoen mogelijk toch in de Eredivisie actief. Heracles Almelo, sc Heerenveen en het Italiaanse Livorno hebben de verdediger in het vizier. (De Telegraaf)