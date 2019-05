Championship play-offs: hoeveel is promotie naar de Premier League waard?

De finale van de play-offs om promotie naar de Premier League gaan aanstaande maandag tussen Aston Villa en Derby County. Op Wembley gaan de twee ploegen uit de Championship uitmaken wie komend seizoen gaat spelen op het hoogste Engelse strijdtoneel. Het winnen van de play-offs betekent niet alleen succes op sportief gebied, want bovenal is de promotie naar de Premier League goed voor een enorme smak geld.

Nergens ter wereld wordt zoveel televisiegeld verdeeld als in Engeland. De Premier League maakte bekend dat over het seizoen 2018/19 liefst 2,4 miljard pond, omgerekend circa 2,75 miljard euro, verdeeld werd over alle twintig clubs uitkomend op het hoogste Engelse niveau. Iedere Premier League-club was aan het begin van het seizoen hoe dan ook verzekerd van 98 miljoen euro aan inkomsten vanuit de tv-pot. Ter vergelijking: Ajax verdiende het afgelopen Champions League-seizoen net iets meer dan negentig miljoen euro. De finale van de play-offs in de Championship wordt dan ook terecht betiteld als de meest lucratieve wedstrijd ter wereld.

Wat verdient de winnaar van de Championship play-offs?

Cijfers uit het seizoen 2018/19 tonen aan dat ruim 2,7 miljard euro werd verdeeld over de 20 Premier League-clubs. Iedere club heeft standaard recht op 39,05 miljoen euro. Daar bovenop komt een bedrag van 49 miljoen euro aan internationale tv-gelden en nog eens 5,6 miljoen euro aan commerciƫle inkomsten. Dit komt neer op een bedrag van ruim 93,7 miljoen euro per club, ongeacht de eindklassering. De club die promoveert naar de Premier League mag dus rekenen op een behoorlijke som aan inkomsten, die in de Championship niet te verdienen zijn.

Merit Payments

Gedurende het seizoen kunnen de inkomsten nog veel verder oplopen. Via de zogenoemde merit payments zijn miljoenen te verdienen. De berekening voor deze verdiensten zijn simpel: hoe hoger een club eindigt op de ranglijst, des te hoger zijn de inkomsten. De nummer twintig van de Premier League kreeg in het seizoen 2018/19 een bonus van iets meer dan 1,9 miljoen pond, omgerekend ruim 2,15 miljoen euro. De nummer negentien krijgt 4,3 miljoen euro, de nummer achttien 6,47 miljoen euro. De kampioen van Engeland mag derhalve rekenen op nog eens een bonus van bijna 44 miljoen euro.

Daar blijft het niet bij, want de verdiensten kunnen nog veel verder oplopen afhankelijk van hoe vaak de wedstrijden van een club live worden uitgezonden. Omdat de titelstrijd voor het grote publiek het meest interessant is, profiteren de Engelse topclubs het meeste van deze bonusregeling. Liverpool werd het afgelopen seizoen 29 keer live uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk en daarmee verdienden the Reds nog eens 33,46 miljoen pond, omgerekend ruim 38 miljoen euro. Huddersfield Town, Southampton, Bournemouth en Watford werden slechts tien keer live uitgezonden, waardoor deze clubs nog 13,86 miljoen euro verdienden.

Bron: Premier League

Promotie naar de Premier League is goed voor een vast inkomen van minimaal honderd miljoen euro per jaar. Clubs op het hoogste niveau zijn bovendien interessant voor sponsoren, waardoor de inkomsten veel verder oplopen. Het is om die reden dat zelfs de hekkensluiter van de Premier League werkt met een begroting die vele malen groter is dan bijvoorbeeld Nederlandse topclubs.

Parachute Payments

Degradatie naar de Championship is voor veel clubs een financiƫle ramp. Om clubs niet in het diepe te laten storten, zjin de Parachute Payments in het leven geroepen. Het gaat hier om een percentage van de uitzendrechten over de periode van drie jaar. Het eerste jaar na de degradatie wordt nog 55 procent uitgekeerd, het tweede jaar 45 procent. Als een club langer dan een seizoen in de Premier League actief was, wordt in het derde jaar in de Championship nog 20 procent uitgekeerd.