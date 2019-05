Dagblad van het Noorden heeft andere lezing van voorval in Groningen-bus

De Telegraaf pakte donderdagochtend uit met het nieuws dat Sergio Padt en Iliass Bel Hassani een ‘harde aanvaring’ zouden hebben gehad in de bus op de terugweg vanuit Arnhem na de 3-1 nederlaag tegen Vitesse in de play-offs om Europees voetbal. Het Dagblad van het Noorden heeft een andere lezing van de gebeurtenissen in de spelersbus van FC Groningen.

Ooggetuigen vertellen aan het regionale dagblad dat een kaartspelletje tussen Bel Hassani en een andere speler de oorzaak van het opstootje was. Padt bemoeide zich met deze onenigheid, waarna er ruzie ontstond. In deze lezing van het verhaal wordt niets gezegd over het feit dat Padt achter de rug van zijn medespelers om ‘lult’ tegen algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans, wat volgens De Telegraaf voor frustratie zou hebben gezorgd.

Het dagblad wist tevens te melden dat Padt een halfjaar geleden bij de clubleiding vroeg om het ontslag van trainer Danny Buijs, die nu tussenbeide moest springen. “Ik wil eigenlijk bezig zijn met volgend seizoen, maar daar heeft dit indirect misschien wel invloed op. We gaan in ieder geval in gesprek met de spelers die het betreft, maar laat ik ook voorop stellen dat dit op zich niet iets is dat elders niet gebeurt”, zo reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

“In elk team waarin ik heb gespeeld was er wel eens ruzie; alleen blijft het dan meestal intern. Het is niet handig dat dit op straat is komen te liggen. We gaan ernaar kijken”, stelt Fledderus. Padt zei donderdagavond tegenover FOX Sports al dat er ‘weinig waar’ was van de berichtgeving van De Telegraaf. “Ik heb de afgelopen tijd heftigere dingen gezien op de training. Daar is niets over geschreven. Het is mooier om over mij iets te zeggen dan over de ideale schoonzoon die nooit iets fout doet. Als er weer wat staat over mij denken ze dat er heel wat aan de hand is, maar dat is niet het geval.”