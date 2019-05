‘Advocaten van Kathryn Mayorga achterhalen eindelijk adres van Ronaldo’

Cristiano Ronaldo kan een dagvaarding uit de Verenigde Staten tegemoetzien, zo schrijft de Daily Mirror maandag. Advocaten van Kathryn Mayorga, de vrouw die Ronaldo beschuldigt van verkrachting in een hotel in Las Vegas, hebben na lang speurwerk het adres van de aanvaller in Turijn achterhaald. Naar verwachting krijgt Ronaldo de dagvaarding binnen enkele weken op de deurmat.

Vorige maand was het team van advocaten er nog niet in geslaagd om de sterspeler van Juventus te traceren. Advocaten van Ronaldo zelf wilden zijn adres niet kenbaar maken en proberen de zaak voortijdig te sluiten. Een rechter in de Verenigde Staten kende echter 180 extra dagen toe om de dagvaarding af te leveren en dat bleek genoeg te zijn. Zodra het document is vertaald, wordt het opgestuurd naar Ronaldo.

Italië en de Verenigde Staten hebben een uitleveringsverdrag met elkaar. Naar verwachting zal Italië dan ook meewerken aan de rechtsgang van Ronaldo in het Noord-Amerikaanse land. Regels voor uitlevering tussen beide landen zijn dat de vermeende misdaad illegaal moet zijn in beide landen, minstens een jaar gevangenisstraf kan opleveren, en er geen sprake is van een politieke gevangene.

Ronaldo wordt er door de Amerikaanse Mayorga va beschuldigd dat hij haar bijna tien jaar geleden heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. Mayorga beweert samen met een vriendin na een stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer in Palms Place. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht.

Mayorga wilde eerder niet praten omdat ze met advocaten van Ronaldo tot een schikking was gekomen. Ze kreeg circa 325.000 euro zwijggeld. Ronaldo heeft het verhaal eerder al ontkend. Hij noemde de woorden van Mayorga ‘nepnieuws’. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij op Twitter. "Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren en ik weiger mee te werken aan het mediaspektakel dat is gecreëerd door mensen die er ten koste van mij beter van willen worden."