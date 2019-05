AD pakt groot uit met verrassende opvolger van Martin van Geel

Sjaak Troost wordt op interim-basis de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend groots op de voorpagina van het sportkatern. Volgens de krant stopt Troost als commissaris en neemt hij in ieder geval voor een seizoen seizoen het takenpakket van Martin van Geel over. Het is een verrassende keuze: meerdere andere kandidaten werden al genoemd, maar 'dé droomkandidaat' was niet te vinden.

Troost speelde zijn gehele voetballoopbaan, tussen 1977 en 1992, voor Feyenoord en droeg viermaal het shirt van het Nederlands elftal. De EK-winnaar van 1988 trad in januari 2018 toe tot de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Die functie legt hij spoedig neer, zodat hij niet zijn eigen werkzaamheden zou hoeven controleren. Zodra Van Geel 'de lopende zaken' heeft afgerond, neemt Troost het roer over.

De krant rekent erop dat Troost niet alleen in de zomer, maar ook in de aankomende winter transferperiode gaat over het transferbeleid van Feyenoord. 'Normaal gesproken' keert Troost na die periode weer terug als commissaris. Zijn aanstelling geeft Feyenoord maanden extra tijd om alsnog een 'droomkandidaat' te vinden. De afgelopen tijd werden diverse namen met de club in verband gebracht, maar witte rook bleef uit.

Maandag meldde De Telegraaf nog dat de club nul op het rekest had gekregen van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma en technisch directeur Max Huiberts van AZ , terwijl ook Joris Mathijsen (technisch directeur van Willem II), Ferry de Haan (algemeen directeur van stadsgenoot Excelsior) en Earnest Stewart (technisch directeur bij de Amerikaanse voetbalbond) geen haalbare kaart bleken.

"Troost werd recent wel genoemd als een van de mensen in de 'denktank' die actief zou meepraten over het beleid en vooral de aan te trekken spelers", roept de krant bovendien in herinnering. "Samen met hoofd opleidingen Stanley Brard en prominent jeugdtrainer Dirk Kuyt. Maar Troost gaat nu dus de kar zelf trekken." Troost krijgt bij Feyenoord te maken met een 'lege portemonnee', maar de club hoopt toe te slaan als zich 'buitenkansjes' voordoen.

Volgens Voetbal International zal Troost 'heel nauw' gaan samenwerken met Kuyt, de trainer van Feyenoord Onder-19, en met Brard. Ook is in de nieuwe constructie een 'prominente rol' weggelegd voor Jaap Stam: er wordt 'geen speler verkocht of gehaald' als de nieuwe trainer dat niet zitten. Het weekblad spreekt van een constructie van een 'technisch hart', die noodgedwongen is geboren omdat veel kandidaten bedankten voor de eer.