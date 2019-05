Van der Werff diep onder de indruk: ‘Hij past zeker bij Ajax’

De ogen zijn vrijdagavond opnieuw gericht op Martin Ödegaard. Na een masterclass tegen FC Groningen in de halve finales van de play-offs moet FC Utrecht de sterspeler van Vitesse aan banden zien te leggen in de finale. In Arnhem loopt men weg met Ödegaard, zo blijkt uit de woorden van aanvoerder Maikel van der Werff in de aanloop naar het eerste finaleduel van vrijdagavond. "Hij had tegen FC Groningen echt een megadag, ik was gewoon aan het genieten tijdens de wedstrijd."

De grote kwaliteit van Ödegaard is volgens Van der Werff dat hij in de kleine ruimtes niet van de bal te zetten is, ondanks dat tegenstanders 'soms een beetje' weten wat hij van plan is. "Met kleine beweginkjes houdt hij zo goed de bal bij zich. Dat is heel belangrijk, waardoor je verder kunt voetballen. Hij passeert heel makkelijk en geeft dan ook nog eens een paar goede assists." De ontwikkeling van Ödegaard leidt in de zomer mogelijk tot een transfer. De Noor staat onder contract bij Real Madrid en wordt begeerd door Ajax. "Of een club als Ajax iets is voor hem? Daar past hij zeker."

Alexander Büttner denkt zelfs dat Ödegaard op dit moment zou kunnen meespelen bij Real Madrid. De linksback speelde zelf bij Manchester United in de Europese top en voor hem is het duidelijk dat Ödegaard een 'fantastische voetballer' is. Hij zegt in gesprek met De Telegraaf constant te genieten van het spel van zijn ploeggenoot. "Ik denk dat hij een heel hoog niveau aankan. Hij is natuurlijk nog van Real Madrid en ik zal eerlijk zeggen: als hij zo voetbalt als nu, met de spelers om hem heen zoals ze die bij Real hebben, dan voetbalt hij gewoon mee."

Ajax ziet in Ödegaard een potentiële opvolger van Hakim Ziyech. Volgens De Telegraaf hoopt de twintigjarige smaakmaker, die donderdag door Marca nog in verband werd gebracht met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, al in juni op duidelijkheid over zijn toekomst. Ödegaard wil de gehele voorbereiding meemaken bij een nieuwe club. Op de lange termijn blijft het zijn droom om door te breken in Madrid. "Wat Real vaker met spelers heeft gedaan, is bijvoorbeeld verkopen, met daarbij een terugkoopoptie", vertelt hij. "Dat zou een optie kunnen zijn, of weer uitgeleend worden. Maar het hangt af van hoe zij erover denken en van de interesse van andere clubs."

Bij FOX Sports kreeg Ödegaard donderdagavond het advies om níét voor Ajax te kiezen, als hij nog wil terugkeren in Madrid. Hedwiges Maduro, zelf voormalig speler van de Amsterdamse club, denkt dat Ödegaard 'qua stijl' goed past in Spanje. "Als hij het laat zien tegen bijvoorbeeld Espanyol kan hij weer terugkomen. Als hij nu weer in Nederland gaat spelen denkt hij misschien van: tja, het is de Eredivisie", geeft Maduro aan. "Als hij bij Real wil spelen zou ik naar een club uit Spanje gaan. Dan kunnen ze echt wekelijks naar hem kijken en zien ze hem daar vlammen tegen bijvoorbeeld Levante. Dan zijn ze daar toch wakker. Als hij het hier doet tegen Groningen, denken ze: het is toch Groningen. Ik zou het ook niet willen, maar als ik Ödegaard was."