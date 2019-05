Real Madrid wekt verbazing met vraagprijs van 35 miljoen euro voor huurling

Raúl de Tomás speelt al sinds 2004 voor Real Madrid, maar verder dan één optreden in de hoofdmacht van de Koninklijke is de 24-jarige spits vooralsnog niet gekomen. De aanvaller werd, nadat hij de jeugdopleiding van de club doorliep, in de afgelopen seizoenen uitgeleend aan achtereenvolgens Córdoba, Real Valladolid en Rayo Vallecano en deze zomer zou het weleens van een definitief vertrek kunnen komen.

Real Madrid lijkt echter niet zomaar bereid om mee te werken aan een transfer van de geboren Madrileen. Rayo Vallecano-trainer Paco Jémez liet eerder in gesprek met Marca al weten dat hij ‘stijl achteroversloeg’ toen hij te horen kreeg welke som Real wenst te incasseren voor zijn jeugdexponent en de Spaanse sportkrant voegt donderdag toe dat het om een bedrag van maar liefst 35 miljoen euro gaat.

De Tomás heeft met zijn verrichtingen in de afgelopen seizoenen de aandacht getrokken van een aantal clubs, al lijkt niemand bereid om een bod dat richting de 35 miljoen gaat uit te brengen. In het shirt van Real Valladolid was hij in het seizoen 2016/17 goed voor 14 doelpunten op het tweede niveau, terwijl hij in de vorige voetbaljaargang in dezelfde competitie 24 goals maakte namens Rayo. Dit seizoen speelde hij met Rayo in LaLiga en scoorde hij wederom veertien keer.

Benfica heeft zich daarom volgens O Jogo deze week in Madrid gemeld, maar de Portugezen willen vooralsnog niet verder gaan dan twaalf miljoen euro. De Tomás zelf schijnt een doorbraak in het wit van Real overigens nog niet uit het hoofd te hebben gezet. De goaltjesdief hoopt aankomend seizoen de kans te krijgen onder Zinédine Zidane, die hij nog kent uit de tijd dat de twee allebei actief waren bij Real Madrid Castilla.