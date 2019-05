Ajax beloont kersverse Europees kampioen met driejarig contract

Ajax heeft Naci Ünüvar beloond met zijn eerste profcontract. De vijftienjarige middenvelder heeft een verbintenis ondertekend die hem tot medio 2022 verbindt aan de Amsterdammers. Het contract gaat in op 1 juli aanstaande.

Ünüvar maakt onderdeel uit van de selectie van Oranje Onder-17, die onlangs Europees kampioen werd in Ierland. De jeugdinternational staat te boek als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Ajax, waar hij sinds 2011 speelt. Ünüvar komt dit seizoen uit voor Ajax Onder-19 en Onder-17. Met dat laatste elftal won hij vorig jaar de Future Cup, terwijl hij dit seizoen indruk maakte in de Youth League.

Bondscoach Peter van der Veen van Oranje Onder-17 sprak zich onlangs tegenover Voetbal International lovend uit over Ünüvar. “Naci heeft dingen altijd eerder gezien dan de tegenstander, dat is heel erg mooi om naar te kijken”, aldus de oefenmeester. “Zijn technische vaardigheden zijn van de buitencategorie. Hij heeft ongelooflijk veel gevoel in zijn voeten en weet precies hoeveel vaart hij een bal moet meegeven. Daarnaast heeft hij ook gif in zich om iedere training en wedstrijd beter te worden.”

Eerder zei Ünüvar op de website van Ajax dat hij droomt over zijn debuut in de hoofdmacht. “Ik hoop dat ik op mijn zeventiende kan debuteren in de ArenA”, aldus de middenvelder. “Ik wil net zo hard blijven werken als nu. Ik wil stappen blijven zetten en daarna snel mijn debuut maken in het eerste.”