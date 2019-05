Van Persie wijst twee beste tegenstanders aan: ‘Een heel speciaal duo’

Robin van Persie speelde in zijn achttien jaar durende carrière tegen de beste verdedigers ter wereld. Gevraagd naar de beste tegenstanders die hij tegenkwam, wijst Van Persie naar Rio Ferdinand en Nemanja Vidic. “Zij hadden een uniek partnerschap. Het was een heel speciaal duo”, aldus de onlangs gestopte aanvaller tegenover de BBC.

Van Persie speelde met Arsenal jarenlang tegen Ferdinand en Vidic, om in 2012 de overstap naar Manchester United te maken. “Zij waren een van de redenen om naar Manchester te gaan”, vertelt de Rotterdammer, die in zijn eerste jaar in Manchester direct kampioen van Engeland werd. “Spelen met echte kerels als zij, dat leek me mooi. Al had ik bij Arsenal natuurlijk ook al met volwassen spelers als Dennis Bergkamp en Thierry Henry gespeeld.”

Ook Sir Alex Ferguson, destijds de manager van the Red Devils, was een belangrijke factor in de overstap van Van Persie. Na zijn eerste seizoen bij Manchester ging de coach echter al met pensioen. “Dat was een klap”, zegt Van Persie. “Het idee toen ik kwam was dat hij minimaal drie jaar zou blijven, maar je weet hoe het voetbal gaat: het verandert iedere dag. Daar moet je mee omgaan.”

Over de mooiste doelpunten uit zijn loopbaan hoeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal niet lang na te denken. “Voor Arsenal was dat de volley tegen Charlton Ahtletic, en voor Manchester United die volley tegen Aston Villa. Voor het nationale elftal kies ik de kopbal tegen Spanje op het WK 2014”, besluit de voormalige spits.