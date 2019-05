‘Mkhitaryan maakt een politiek statement door thuis te blijven’

De beslissing van Henrikh Mkhitaryan om niet met Arsenal af te reizen naar Azerbeidzjan voor de Europa League-finale tegen Chelsea, wordt hem niet in dank afgenomen door Tahir Taghizadeh. De ambassadeur van Azerbeidzjan in het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Armeniër ervan ‘een politiek statement te willen maken’ door de finale aan zich voorbij te laten gaan.

Azerbeidzjan leeft op gespannen voet met buurland Armenië. Voor Mkhitaryan reden genoeg om thuis te blijven, ook al werd zijn veiligheid gegarandeerd door de Azerbeidzjaanse overheid. “Ik denk dat hij deze beslissing meer om politieke dan om persoonlijke redenen heeft genomen”, aldus ambassadeur Taghizadeh tegenover talkSPORT. “Onze reactie daarop? Het juiste woord zou teleurstelling zijn.”

“We hebben ons uiterste best gedaan om zijn veiligheid in Baku (de hoofdstad van Azerbeidzjan, red.) te garanderen, net als die van alle andere betrokkenen”, gaat de teleurgestelde Taghizadeh verder. “Er is absoluut geen probleem voor Mkhitaryan om naar Azerbeidzjan te komen. Zijn fysieke veiligheid is voor honderd procent gegarandeerd.”

Volgens de ambassadeur van Azerbeidzjan heeft zijn land zelfs zijn regels versoepeld om de komst van Mkhitaryan mogelijk te maken. “Eigenlijk zou hij op de zwarte lijst moeten staan, wat betekent dat je het land niet binnen kan komen. Dat heeft ermee te maken dat hij in het verleden Nagorno-Karabakh, een bezet gebied in Azerbeidzjan, minstens één keer heeft bezocht. Maar die zaak is opgelost.”