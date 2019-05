Ajax en Heracles ronden transfer af: ‘We hebben hem intensief gevolgd’

Navajo Bakboord vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo, zo maken de Twentenaren donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger komt over Ajax en heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan zijn nieuwe club. Heracles heeft bovendien de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.

“Ik denk dat ik er klaar voor ben om een stap omhoog te maken. Het lijkt mij een mooie uitdaging om in de Eredivisie te spelen. Ik wil stappen maken en laten zien wie Navajo Bakboord is”, reageert hij op zijn overstap. De verdediger was sinds 2007 actief in Amsterdam en doorliep daarna de gehele jeugdopleiding van de club.

Van een debuut in de hoofdmacht kwam het niet voor Bakboord, maar hij speelde dit seizoen wel 21 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Met zijn spel bij de beloften heeft hij indruk gemaakt op de Heraclieden: “We hebben Navajo dit seizoen intensief gevolgd. Hij voldoet aan het profiel dat we zochten en past bij onze manier van spelen. Navajo is een jonge jongen met de potentie om door te groeien”, vertelt technisch manager Tim Gilissen.