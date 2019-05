FC Groningen bereikt akkoord met Sampdoria en ontvangt opnieuw miljoenen

FC Groningen heeft overeenstemming bereikt met Sampdoria over een overgang van Jeffrey Chabot, zo maken de noorderlingen bekend via de officiële kanalen. Groningen doet geen mededelingen over het bedrag dat met de transfer is gemoeid, maar naar verluidt gaat het om een som van rond de vier miljoen euro. Chabot tekent voor meerdere seizoenen in Italië.

Met Ludovit Reis, die naar Barcelona verkast, is Chabot de tweede miljoenentransfer voor Groningen binnen korte tijd. “Daar mogen we heel trots op zijn”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de website van zijn club. “Jeffrey heeft zich in een jaar tijd sterk ontwikkeld. Zo goed dat nu al een gerenommeerde Italiaanse club voor hem op de stoep staat.”

Chabot werd vorig jaar zomer voor 1,2 miljoen euro overgenomen van Sparta Rotterdam. “Aan de ene kant is het jammer dat Jeffrey maar een korte periode bij ons heeft gespeeld, maar aan de andere kant laat het ook zien dat hij in een omgeving heeft gezeten waar talent zich snel en goed kan door ontwikkelen”, zegt Fledderus. “Met als resultaat deze mooie transfer. Wij danken Jeffrey hartelijk voor zijn inzet bij de club en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière.”

De 21-jarige Chabot werd in 2017 door Sparta opgepikt bij RB Leipzig. Met een sterk seizoen speelde hij zich in de kijker van FC Groningen, dat hem vervolgens overnam. Dit seizoen kwam de Duitser 29 keer in actie voor de Trots van het Noorden. Daarin scoorde hij één keer.