Immens populaire Cristiano Ronaldo duikt op bij Grand Prix van Monaco

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Aanstaande zondag wordt vanaf 15.10 uur de Grand Prix van Monaco verreden. Vrijdag vond de eerste vrije training in het Franse prinsdom al plaats en daar was niemand minder dan Cristiano Ronaldo getuige van. De Portugese superster van Juventus maakte onder meer tijd voor een ontmoeting met vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Max Verstappen is ook aanwezig in Monaco, maar tot een ontmoeting met Ronaldo lijkt het voorlopig nog niet te zijn gekomen voor de Nederlandse F1-coureur.