‘Ajax vraagt minimaal veertig miljoen van geïnteresseerd Real’

Zinédine Zidane wil de selectie van Real Madrid grondig renoveren deze zomer en kijkt in de Eredivisie naar eventuele versterkingen. Hakim Ziyech wordt donderdag door OK Diario in verband gebracht met de Koninklijke. Het Spaanse medium vermeldt er gelijk bij dat Ajax minstens veertig miljoen euro wenst te ontvangen voor de middenvelder.

Directeur spelerszaken Marc Overmars wil Ziyech uiteraard binnenboord houden, maar weet ook dat een transfer onvermijdelijk is als er grote bedragen op tafel komen. “Ziyech behouden? Hij gaat weg als zich een goede club aandient. Dat gebeurt, denk ik, want hij staat door zijn geweldige spel in de Champions League veel meer in de spotlights dan vorig jaar. Hele grote clubs hangen om hem heen. Bij zijn komst hebben wij Hakim trouwens een mooie transfer beloofd”, zei de Ajax-directeur onlangs tegen De Telegraaf.

Er zijn naast Real Madrid meer kapers op de kust. Ook Bayern München, Liverpool, Manchester United en Arsenal zijn recentelijk in verband gebracht met Ziyech, die in de Johan Cruijff ArenA over een doorlopend contract tot medio 2021 beschikt. Saillant detail is dat de 26-jarige middenvelder in de achtste finale van het miljardenal tot tweemaal toe trefzeker was tegen de Madrilenen. Ajax verloor op eigen veld met 1-2 maar plaatste zich alsnog voor de kwartfinale vanwege een 1-4 zege in Madrid. De halve finale bleek uiteindelijk het eindstation te zijn, doordat Tottenham Hotspur in extremis de winst naar zich toetrok (2-3 na de 0-1 nederlaag in Londen).

Mocht Ziyech daadwerkelijk vertrekken uit Amsterdam, dan laat hij Ajax achter met de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis en de TOTO KNVB Beker, die ten koste van Willem II in de wacht werd gesleept. Daarnaast had de international van Marokko met zestien doelpunten en zeventien assists een groot aandeel in de eerste landstitel van de Amsterdammers in vijf seizoenen.