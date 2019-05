Voormalig ploeggenoot: ‘De Ligt is binnen vier jaar aanvoerder in de wereldtop’

Maximilian Wöber denkt dat zijn voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt binnen vier jaar aanvoerder is bij een club uit de absolute top. De Oostenrijker, die Ajax in de winterstop verruilde voor Sevilla, spreekt zich tegenover Ajax Showtime lovend uit over zijn voormalig ploeggenoten uit Amsterdam. “Matthijs zal het geweldig doen bij een andere club als hij een transfer maakt”, aldus de centrumverdediger.

“Ik ben er zeker van dat hij over drie of vier jaar aanvoerder is van een van de beste vijf clubs in de wereld”, zegt de Oostenrijks international. “Verder gaat Frenkie (de Jong, red.) het geweldig doen in Barcelona en ook Hakim (Ziyech, red.) gaat het maken. Hij is een outstanding player. En ook Donny (van de Beek, red.) heeft zich dit seizoen uitstekend ontwikkeld. Het wordt moeilijk om iedereen bij Ajax te houden, maar ik ben er zeker van dat ze volgend seizoen een sterk team zullen hebben.”

Wöber liet Ajax in de winterstop achter zich voor een dienstverband bij Sevilla. Inmiddels heeft de verdediger zijn draai in Andalusië gevonden. “Het is hier erg leuk. Elke dag dertig graden, het eten is goed en ik voel me erg comfortabel. Het team is ook geweldig, de club voelt aan als een familie. Ik voel me hier erg goed.”

Mede door een blessure kwam Wöber slechts zeven keer in actie bij Sevilla. “Ik heb mijn meniscus gescheurd. Dat is erg jammer. Wanneer het team aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, verwacht ik weer fit te zijn. Ja, ik blijf hier sowieso. Ik speelde hier op huurbasis, maar Sevilla heeft de optie tot koop gelicht, dus ik blijf hier honderd procent zeker."