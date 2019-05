Van Persie: ‘Ik zeg sorry tegen de mensen die ik pijn heb gedaan, verder niet’

Robin van Persie maakte in 2012 de gewaagde overstap van Arsenal naar Manchester United. De inmiddels gestopte aanvaller brak daarmee de harten van veel Arsenal-supporters, zeker toen hij nog geen jaar later zijn eerste landstitel in de Premier League vierde. Van Persie snapt het onbegrip van de aanhang van the Gunners, maar heeft geen moment spijt gehad van de veelbesproken transfer.

“De woede van de Arsenal-fans, daar kan ik wel inkomen”, vertelt de onlangs bij Feyenoord afgezwaaide Van Persie in gesprek met de BBC. “Ik was de aanvoerder, topscorer en we eindigden als derde in het seizoen daarvoor. Maar soms is het noodzakelijk om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zeg sorry tegen de mensen die ik pijn heb gedaan. Maar verder ga ik niet. Ik heb destijds die beslissing genomen en sta daar nog steeds achter."

“Dat betekent echter niet dat ik met wrok terugkijk op mijn periode bij Arsenal. Ik kan werkelijk niets slechts zeggen over die club. Het is namelijk een geweldige club”, benadrukt de oud-international van Oranje. “Mijn tijd daar was geweldig. Ik kwam als een jochie en vertrok weer als een echte kerel met de broodnodige ervaring. Je zult mij dan ook niets verkeerds over Arsenal horen zeggen.“

Van Persie wilde dolgraag kampioen worden en koos daardoor voor het elftal van toenmalig manager Sir Alex Ferguson, die collega Arsène Wenger persoonlijk opbelde om de miljoenendeal rond te maken. “Dat eerste jaar stond volledig in het teken van de landstitel en gelukkig vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik kreeg bij Manchester United veel minder kansen om te scoren, maar maakte net zoveel doelpunten als in mijn laatste jaar bij Arsenal, dan weet je dat het goed zit.“

“Ik werd ontzettend goed geholpen bij Manchester United. Sir Alex drong er bij iedereen op aan om de bal zo snel mogelijk naar mij te spelen. Na een paar maanden had iedereen dezelfde gedachte: Ok, dit wordt ons jaar. We wisten moeilijke wedstrijden winnend af te sluiten en scoorden soms op gelukkige wijze. Dan weet je dat succes verzekerd is“, aldus Van Persie, die Old Trafford in 2015 verliet voor een contract bij Fenerbahçe en zijn loopbaan onlangs afsloot bij Feyenoord.