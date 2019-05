Vraagprijs voor Jetro Willems is bekend

Burnley wil diep in de buidel tasten voor Craig Dawson. Manager Sean Dyche ziet de verdediger van West Bromwich Albion voor zeventien miljoen euro graag komen. (Diverse Engelse media)

AS Roma is een van de clubs die de vleugelverdediger graag wil overnemen van de Duitse club.