Neres arriveert bij Seleção; Perez en Depay genieten van vrije dagen

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Neres was deze week een van de eerste spelers die zich in Granja Comary (Rio de Janeiro) meldde op het hoofdkwartier van de Braziliaanse nationale ploeg. De aanvaller van Ajax is opgenomen in definitieve selectie van de Seleção voor de Copa América van aankomende maand in eigen land. Neres wist zich vergezeld door onder meer Richarlison van Everton.

Chegaram cedo e foram suar a camisa na academia da Granja Comary! ????????? Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/mZpQsA3R7L — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 22 mei 2019

Voor het Nederlands vrouwenelftal begin komende maand het WK in Frankrijk. Internationals Lieke Martens en Shanice van de Sanden waaiden deze week nog even uit, voordat de voorbereidingen op het mondiale eindtoernooi zullen losbarsten.

Ook voor Kenneth Perez is het na een lang seizoen tijd voor vakantie. De analist van FOX Sports vertrok deze week naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad (swipe naar rechts!).

Meer vakantiefoto’s: Julian Weigl verblijft momenteel in Griekenland, terwijl Borussia Dortmund-ploeggenoot Mario Götze naar Los Angeles vertrok.

Michy Batshuayi (dit seizoen door Chelsea verhuurd aan Crystal Palace) houdt zijn vakantieadres geheim, maar de Belgische aanvaller heeft het ogenschijnlijk uitstekend naar zijn zin.

Sergio Canales vermaakte zich met zijn partner Cristina Llorens op de Playa de la Concha in San Sebastián. De middenvelder van Real Betis was in het verleden vier seizoenen actief voor Real Sociedad en was deze week voor even terug op vertrouwd grondgebied.

Voor Memphis Depay zit het seizoen er nog niet definitief op, maar de vedette van Olympique Lyon was deze week alvast voor even terug in Rotterdam. Depay weet zich op onderstaande foto vergezeld door rapper Winston Bergwijn (artiestennaam: Winne) en oud-voetballer Orlando Engelaar.

Tot slot is het een prettige constatering dat AZ-spits Björn Johnsen zich nog altijd vermaakt op de Seychellen.