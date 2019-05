‘We zouden samen ontbijten, maar er is amper eten gepakt’

De degradatie uit de Eredivisie heeft verstrekkende gevolgen voor Excelsior. Er moet een nieuwe trainer worden aangesteld, want Ricardo Moniz vertrekt alweer, en het lijkt zeker dat Luigi Bruins, Ryan Koolwijk, Jurgen Mattheij en Alessandro Damen de club op korte termijn verlaten. De spelersgroep kwam een dag na het echec tegen RKC Waalwijk (1-1 na de 2-1 nederlaag van afgelopen zondag) in de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs bij elkaar om afscheid te nemen.

“Het was vooral erg stil. Iedereen zit nog in de teleurstelling van gisteren, dat is logisch”, vertelt Jerdy Schouten donderdagmiddag voor de camera van RTV Rijnmond. “We zouden samen ontbijten, maar er is amper eten gepakt. De trainer en Ferry de Haan (algemeen directeur Excelsior, red.) hebben nog wel iets gezegd, alle spelers zijn nog steeds stil en aangeslagen.”

“De kans is groot dat je de jongens die transfervrij zijn voor het laatst ziet, dan neem je toch op een andere manier afscheid”, voegt hij daaraan toe. Schouten heeft ondanks de degradatie een goed seizoen achter de rug en werd in januari in verband gebracht met Fiorentina. Hij hoopt dan ook niet dat volgend seizoen een niveau lager speelt. “Maar op dit moment staat het er wel zo voor”, verzucht de middenvelder.

“We moeten in de spiegel kijken en iedereen moet voor zichzelf bepalen wat hij eraan had kunnen doen”, verlegt Schouten de aandacht weer naar de degradatie van Excelsior. “De club moet door en wij moeten zelf door. Je mag best even teleurstelling hebben, maar dat moet ook weer weg.” De 22-jarige middenvelder heeft in Kralingen een doorlopend contract tot medio 2021. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij zijn verbintenis uitdient, daar de Rotterdammers vanwege de degradatie een pas op de plaats moeten maken in financieel opzicht en de verkoop van spelers onvermijdelijk lijkt.