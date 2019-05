Mido vraagt om ‘meer respect’: ‘De huidige situatie is moeilijk om te verteren’

Gareth Bale staat op een kruispunt in zijn loopbaan. De aanvaller verdient een astronomisch salaris bij Real Madrid, maar de relatie met trainer Zinédine Zidane lijkt ernstig bekoeld en speeltijd in het Santiago Bernabéu wordt steeds schaarser. Ahmed Hossam, alias Mido, adviseert een terugkeer naar Tottenham Hotspur, de club die Bale in 2013 verliet voor het avontuur in de Spaanse hoofdstad.

Mido, die zelf ook het shirt van the Spurs droeg, praat met talkSPORT over de netelige situatie waarin de international van Wales zich bevindt. “Ga terug naar Tottenham Hotspur. Ga daar nog drie of vier jaar spelen”, zo stelt hij onomwonden. “Geld is allang geen issue meer. Hij kan samen met zijn familie onbezorgd genieten. Bale heeft waardering nodig en die gaat hij zeker krijgen bij Tottenham. Binnen de kortste keren is hij een van de beste spelers in de Premier League.”

Bale veroverde met Real Madrid viermaal de Champions League en heeft daarnaast een Spaanse landstitel en de Copa del Rey op zijn palmares staan. Toch blijft de waardering van de Madrileense aanhang achterwege, tot ergernis van Mido. “Gareth is een professional pur sang. Hij heeft altijd zijn uiterste best gedaan voor Tottenham en na zijn overstap ook voor Real. Een beetje meer respect zou op zijn plaats zijn. De huidige situatie is moeilijk om te verteren. Hij wordt er duidelijk uitgewerkt bij Real en zo'n behandeling verdient hij niet.”

Bale beschikt bij de Koninklijke over een doorlopend contract tot medio 2022 en verdient naar verluidt een weeksalaris van 700.000 euro. Geïnteresseerde clubs moeten dus diep in de buidel tasten om de 29-jarige Welshman te contracteren. De bankzitter van Real heeft nog niet bekend gemaakt waar hij zelf zijn nabije toekomst ziet.