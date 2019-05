‘Ajax schuift Michael Reiziger door na mutaties in de technische staf’

Michael Reiziger fungeert met ingang van volgend seizoen als assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag, zo weet Voetbal International te melden. De oud-verdediger was afgelopen seizoen samen met Winston Bogarde verantwoordelijk voor Jong Ajax en staat er goed op bij de beleidsbepalers van de Amsterdamse club. In een eerder stadium was al wereldkundig gemaakt dat Christian Poulsen na de zomerstop deel uitmaakt van de technische staf van Ten Hag.

Reiziger en Poulsen zijn de opvolgers van Alfred Schreuder en Aron Winter bij het eerste elftal van de club uit Amsterdam. Voor Schreuder wacht het hoofdtrainerschap bij TSG 1899 Hoffenheim, waar hij in het recente verleden als assistent werkzaam was. Ajax wil Winter graag voor de club behouden en gaat in gesprekken met de oud-international van Oranje bepalen wat zijn volgende uitdaging in de Johan Cruijff ArenA wordt. Reiziger werd eerder deze week in Engelse media nog gelinkt aan Middlesbrough, maar hij blijft Ajax dus trouw.

Ten Hag sprak onlangs met Voetbal International over zijn manier van werken en de onderlinge verhoudingen binnen de trainersstaf van Ajax. “Mijn technische staf voelt voor mij ook als een team. Ik werk op basis van gelijkheid. Als we richting een duel aan het wedstrijdplan werken, moet iedereen zijn zegje doen. Ik geef mijn stafleden vrijheden, ieder heeft zijn eigen rol en taak. Richard Witschge is bijvoorbeeld sterk in trainingsvormen, in de coaching tijdens het spel op de training, vaak ook goed op het individu gericht. Alfred (Schreuder, red.) kan goed trainingsvormen leiden, samen hebben we specifieke tactische vormen geïntroduceerd, maar ik geef hem ook graag de ruimte.”

De tactische elf tegen elf op een training pak ik altijd zelf op”, aldus Ten Hag. “Aron Winter is verantwoordelijk voor de organisatie. De bezetting op trainingen, als er extra spelers nodig zijn voor oefenvormen en die vanuit Jong Ajax moeten komen. Carlo l’Ami doet de keepers en is verantwoordelijk voor de spelhervattingen. Aan mij als hoofdtrainer om te zorgen dat iedereen in zijn kracht kan werken.”