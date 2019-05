Barcelona maakt bescheiden transfersom voor Reis wereldkundig

Ludovit Reis verruilt FC Groningen voor Barcelona, zo communiceren beide clubs via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder heeft bij de Spaanse grootmacht een driejarig contract getekend, met een optie voor nog twee seizoenen. De Catalanen melden dat er 3,25 miljoen euro betaald is voor Reis, die een afkoopclausule van 100 miljoen in zijn contract bij Barcelona heeft.

De middenvelder arriveerde woensdag in Barcelona voor de medische keuring, die hij met succes doorstond. In het bijzijn van Josep Segura (director of football), Silvio Elias (bestuurslid), José Mari Bakero (technisch directeur) en Guillermo Amor (hoofd jeugdopleidingen) zette Reis zijn handtekening onder een contract bij de Catalanen. FC Groningen houdt dus een stuk minder over dan de eerder gemelde 7,7 miljoen. Reis werd door de club in 2015 weggekaapt bij sv Hoofddorp, waarna hij vorig seizoen zijn debuut maakte in de hoofdmacht van FC Groningen.

Totaal speelde Reis vijftig officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. "Het is een compliment aan alle geledingen binnen de club. De jeugdscouting heeft vier jaar geleden de specifieke kwaliteiten van Ludovit onderkend en hem weten te bewegen naar Groningen te komen. Daar zijn de trainers in de opleiding met hem aan het werk gegaan en hebben zij hem geholpen in zijn verdere ontwikkeling. Vervolgens heeft Ludovit van de staf rond de eerste selectie op zeer jonge leeftijd de kans gekregen zich te laten zien", laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten op de website van FC Groningen.

"Deze transfer toont aan dat het voor jonge talentvolle spelers mogelijk is om zich bij FC Groningen onder professionele begeleiding en in een topsportomgeving stevig te ontwikkelen en vanuit Groningen direct de overstap te maken naar een wereldberoemde club als Barcelona", aldus Fledderus over Reis, die in Spanje aansluit bij het tweede elftal. Hans Nijland, die binnenkort vertrekt als algemeen directeur, is trots. "In 23 jaar tijd heb ik namens FC Groningen zaken mogen doen met grote clubs in binnen- en buitenland, maar deze transfer met één van de grootste clubs ter wereld is een prachtig slotakkoord."