‘President van PSG opnieuw in slecht daglicht door corruptiebeschuldigingen’

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, zit momenteel in de problemen. Het AFP en Le Parisien weten te melden dat de 45-jarige Qatarees vervolgd wordt voor corruptie. Al-Khelaïfi wordt ervan beschuldigd dat hij de wereldkampioenschappen atletiek van 2017 zou hebben willen ‘kopen’.

Volgens de berichtgeving zou Al-Khelaïfi groen licht hebben gegeven aan een betaling van 3,1 miljoen euro aan Lamine Diack. De 85-jarige Senegalees was tussen 1999 en 2015 de voorzitter van de International Association of Athletics Federations (IAAF) en zijn naam werd eerder al verschillende keren in verband gebracht met corruptie. Al-Khelaïfi heeft de betaling uitgevoerd middels Oryx QSI, een bedrijf dat gerund wordt door zijn broer.

Met de betaling hoopte Al-Khelaïfi het WK atletiek in 2017 naar Qatar te halen, maar dit lukte niet. Het toernooi werd twee jaar geleden in Londen gehouden. Overigens is men er wel in geslaagd om het WK atletiek naar Qatar te halen, want in september wordt het toernooi alsnog georganiseerd in een gekoeld stadion in Doha. Francis Szpiner, advocaat van Al-Khelaïfi, laat weten dat er sprake is van ‘complete onwaarheden’ en dat er ‘geen enkel bewijs’ bestaat tegen de president van PSG. Bovendien wordt beweerd dat Al-Khelaïfi nooit direct betrokken was bij het bid van Qatar voor het WK atletiek.

Het is niet de eerste keer dat Al-Khelaïfi beschuldigd wordt van corruptie. In 2017 opende de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar de aankoop van de Aziatische televisierechten voor de WK’s van 2026 en 2030 door het Qatarese televisiestation beIN Sports. Al-Khelaïfi heeft als voorzitter van Qatar Sports Investments (QSi) sinds 2011 de leiding bij PSG. Door L’Équipe werd Al-Khelaïfi de afgelopen jaren uitgeroepen tot ‘machtigste man in het Franse voetbal’.