‘Robot’ Gareth Bale deelt frustraties: ‘Zo verlies je steeds meer dat gevoel’

Gareth Bale wordt hevig gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid. De aanvaller kan naar verluidt niet meer goed opschieten met trainer Zinédine Zidane, waardoor een uitgaande transfer in de lucht hangt. In een voorproefje van een documentaire van BT Sport laat de Welshman weten dat het niet altijd makkelijk is profvoetballer te zijn.

In State of Play praat Bale over de hoge verwachtingen waarmee voetballers kampen, zeker in een tijd van social media. Ook erkent de routinier dat presteren in teamverband iets anders is dan een individuele sport beoefenen. “Als een atleet, zeker in teamverband, kan je niet je eigen ritme bepalen, zoals dat meer kan bij bijvoorbeeld golf of tennis", begint de buitenspeler.

“We zijn eigenlijk gewoon robots. Er wordt ons verteld waar we moeten zijn, wanneer we ergens moeten zijn, wanneer we moeten eten, wanneer we ons moeten melden. Het is alsof je een bepaald soort vrijheid verliest. Je kan niet bepalen wat je wil doen en wanneer je iets wil doen”, aldus Bale, die stelt dat voetballers veel moeten opofferen.

“Je loopbaan is zo kort als voetballer dat je dat soort dingen moet opofferen. Als kind heb je niet zoveel aan je hoofd, je kan gewoon spelen met je vrienden en lachen. Als je een professional wordt, komen er verschillende soorten druk om de hoek kijken. Verwachtingen, kritiek... Zo verlies je steeds meer het gevoel dat je als kind had", besluit de routinier.