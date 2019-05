‘Guardiola verlaat Man City en gaat 24 miljoen per seizoen verdienen’

Josep Guardiola gaat Manchester City inruilen voor Juventus, zo meldt AGI. Het Italiaanse persbureau volgt met de berichtgeving de verhalen van onder meer Radio Sportiva en Onda Cero dat de trainer aan de slag gaat als opvolger van Massimiliano Allegri. Naar verluidt gaat de Spanjaard voor vier seizoenen tekenen in Turijn.

Onlangs deed het gerucht de ronde dat Guardiola heeft onderhandeld met de top van Juventus over een eventueel dienstverband. Volgens AGI is Guardiola akkoord gegaan met een vierjarig contract, waarbij de trainer 24 miljoen euro per seizoen zal toucheren. Op 4 juni zal Guardiola zijn handtekening zetten en tien dagen later zou de coach worden gepresenteerd.

Guardiola, die voor zover bekend tot medio 2021 vastligt bij Manchester City, heeft nog niet gereageerd op de meest recente geruchten. De grootmacht zou graag verder door willen met de manager, zo meldden diverse Engelse media. Naar verluidt kan Guardiola voor vijf jaar tekenen bij the Citizens, waarbij hij in totaal 113 miljoen euro kan verdienen.

Het is de vraag of de recente berichtgeving uit Italië klopt, daar Guardiola eerder heeft aangegeven het erg naar zijn zin te hebben in Engeland. Guardiola won afgelopen seizoen nog de landstitel met de topclub, terwijl men ook beslag wist te leggen op de FA Cup. Guardiola was eerder werkzaam bij Barcelona en Bayern München, waar hij respectievelijk vier en drie jaar actief was als hoofdtrainer.