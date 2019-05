‘Keizer wil goede bekende van Ajax verlossen van uitzichtloze situatie’

Kenny Tete wordt deze zomer mogelijk herenigd met Marcel Keizer. A Bola meldt donderdag dat de rechtsback van Olympique Lyon nog altijd op de radar staat van Sporting Portugal. De verdediger, die weinig aan spelen toekomt bij de Franse club, werd in de winterse transferperiode ook al gelinkt aan een stap naar de Portugese topclub.

Keizer en Tete kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Ajax. In het seizoen 2016/17 speelde de verdediger een aantal wedstrijden onder Keizer in de beloften van de Amsterdammers. Toen hij in de zomer van 2017 werd gepromoveerd tot hoofdtrainer van Ajax, trok Tete naar Frankrijk. Sporting Portugal zou nu wederom het oog hebben laten vallen op de dertienvoudig Oranje-international.

De oefenmeester zou in de rechtsback een goede versterking voor zijn selectie zien. Tete, die nog tot medio 2021 vastligt, zou volgens Keizer met zijn veelzijdigheid, ervaring en agressiviteit iets toevoegen bij de topclub. Tete is overigens door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in in de voorselectie van Oranje voor de wedstrijden in de Nations League.