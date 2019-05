Frenkie de Jong duikt op als jeugdtrainer op Sportpark Schoonzigt

View this post on Instagram

De trainers van ASV Arkel JO13, Youri de Jong & Nik de Bruin, kregen vanavond assistentie van niemand minder dan Frenkie de Jong. . Mooi om Frenkie weer op voetbalschoenen op de mooie velden van Schoonzigt zien. ???????? . #asvarkel #schoonzigt #SamenZijnWeDeClub #frenkiedejong #training #voetbaltraining #voetbal #soccer #voetbalveld #soccerfield