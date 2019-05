Mikky Kiemeney: ‘Voor ik met Shakira afspreek, ga ik eerst op dansles’

Mikky Kiemeney mag zich voor de tweede keer op rij ‘WAG van het Jaar’ noemen. De vriendin van Frenkie de Jong keek woensdagavond in The Butcher Social Club in Amsterdam samen met Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse terug op een bijzonder jaar, waarin haar populariteit enorm gegroeid is. De trotse nummer 16 in de FHM 500 heeft inmiddels ruim driehonderdduizend volgers op Instagram. “Het is snel aan het groeien. Door al die volgers kun je hele leuke dingen meemaken en er misschien zelfs wel je werk van maken”, vertelt ze in onderstaande video.

Het wordt een drukke en spannende zomer voor het koppel, want bij een transfer naar Barcelona komt veel kijken. De Jong en zijn vriendin verbleven de afgelopen dagen in Spanje. Reden van het bezoek? Het vinden van een huis. “We hebben een huisje gevonden, dus dat maakt het wel wat minder spannend. Maar ik moet zeggen dat ik het wel spannend vind”, vertelt Mikky, die het niet alleen druk heeft met de verhuizing. “Eind volgende maand lanceer ik een kledinglijn, dat is superleuk. Daar zijn we nu heel druk mee bezig.”

Ter voorbereiding op de veelbesproken transfer van Ajax naar Barcelona volgt het stel Spaanse les. “We hebben nu ongeveer tien lessen gehad, Frenk gaat wel iets sneller dan ik, maar dat gaat hartstikke goed”, zo laat ze weten. Waar De Jong al wel wat contact heeft met een aantal spelers van Barcelona, moet Mikky zich nog voorstellen aan de spelersvrouwen. “Ik moet eerst even op dansles en dan pas met Shakira (vriendin van Gerard Piqué, red.) afspreken", aldus de mooiste spelersvrouw van 2019.