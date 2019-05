Controversiële EL-finale draait uit op deceptie door gebrek aan interesse

De Europa League-finale tussen Chelsea en Arsenal in Baku lijkt uit te lopen op een drama. Beide clubs mochten zesduizend kaarten verdelen onder de aanhang, maar volgens diverse Engelse media is meer dan de helft van de tickets nog niet verkocht. De reisafstand naar Baku in Azerbeidzjan en het kostenplaatje vormen voor veel supporters een te groot obstakel.

Volgens The Times heeft Arsenal tot op heden 3500 kaarten aan de man gebracht, terwijl Chelsea tot 2000 kaarten is gekomen. Volgens de Engelse krant zijn door sponsoren duizenden tickets teruggestuurd naar de UEFA. In het stadion is plaats voor ruim 68.000 supporters, waarbij de Europese voetbalbond dus 12.000 kaarten voor de twee deelnemende clubs reserveerde.

De kans is dus groot dat er veel lege stoelen zullen zijn als de twee clubs uit Londen het tegen elkaar gaan opnemen. Er was al veel commotie rond de finale van de Europa League, daar Arsenal heeft besloten om Armeniër Henrikh Mkhitaryan buiten de selectie te houden. Vanwege de slechte verhoudingen tussen Armenië en Azerbeidzjan vindt Arsenal het onverantwoord om de speler af te laten reizen naar Baku.

Daarnaast klaagden Chelsea en Arsenal eerder over het feit dat de clubs slechts twaalfduizend kaarten konden verdelen. In een reactie wees de UEFA naar de logistieke beperkingen van de luchthaven in Baku. Ook wees de voetbalbond naar ervaringen uit het verleden. “Om meer tickets aan te bieden aan de clubs zonder de garantie dat de fans er ook op passende wijze kunnen komen, is geen verantwoorde optie.”