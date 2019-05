Moniz noemt optreden Excelsior ‘schandalig’: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Ricardo Moniz is er niet in geslaagd om Excelsior voor degradatie te behoeden en daar baalt de interim-trainer enorm van. Begin april nam hij het stokje over van Adrie Poldervaart, die zijn contract inleverde omdat hij niet het idee had dat de Kralingers zich onder zijn leiding zouden handhaven. Moniz ging de uitdaging aan, maar kon degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet voorkomen.

Een 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk was niet genoeg om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. “Dit is een ramp”, zei een teleurgestelde Moniz woensdagavond tegenover FOX Sports. “Ze spelen al vijf jaar in de Eredivisie en ze horen ook in de Eredivisie. Ik heb er geen woorden voor. Het doet me heel veel, maar ik laat het niet merken. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. We hebben ons schandalig gepresenteerd in deze twee wedstrijden tegen RKC. Mijn tijd was niettemin eervol en dankbaar bij Excelsior. Ik ben eindverantwoordelijk. Daar loop ik niet voor weg. Dan moet je gewoon zeggen dat je hebt gefaald. Punt.”

De teleurstelling bij algemeen directeur Ferry de Haan is eveneens groot. “Als organisatie denken wij dat we een eind op weg zijn, maar deze degradatie is een knauw. In sportief opzicht moeten we opnieuw beginnen”, legt hij uit. “Aan het begin van het seizoen had niemand dit verwacht. Maar gedurende de competitie kwamen we in een negatieve spiraal terecht. Het is allemaal te weinig geweest. Donderdag gaan we echter de boel weer bij elkaar rapen, want we moeten door.”