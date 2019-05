‘Dat was een duidelijk signaal van Erik ten Hag dat ik niet veel ging spelen’

Maximilian Wöber is blij dat Ajax in de tweede seizoenshelft uitstekende presteerde. De 21-jarige verdediger verkaste in de winterstop van Ajax naar Sevilla, maar bleef de verrichtingen van zijn voormalig werkgever op de voet volgen. “Ik had wel verwacht dat Ajax de landstitel zou pakken en de beker zou winnen, maar dat ze zo'n geweldige campagne zouden hebben in de Champions League...”, zegt de Oostenrijker in een interview met Ajax Showtime.

“Ik denk dat iedereen voor de wedstrijd tegen Juventus het gevoel had van: we hebben niets te verliezen, we hebben al laten zien dat we het aan kunnen tegen de beste teams van de wereld, waarom niet tegen Juve? De manier waarop Ajax speelde, was geweldig. Met de manier van spelen in de Champions League was Ajax samen met Barcelona het beste team van de wereld”, aldus Wöber, die zich wel onderdeel voelt van het succes van Ajax.

“Het is niet hetzelfde als je er het hele seizoen hebt gespeeld. Maar als ik zie hoe de jongens reageerden toen ik terugkwam, voelde ik me nog zeker onderdeel van het team. Ze vroegen mij of ik kon komen voor de festiviteiten. Ze vonden dat ik er onderdeel van was en dat ik het verdiende. Ja, ik was dan ook erg blij dat ik mocht komen”, vervolgt de huurling van Sevilla, die na een gesprek met trainer Erik ten Hag openstond voor een transfer naar Sevilla.

“Hij dacht dat ik minder zou gaan spelen in de tweede seizoenshelft, ook door de komst van Lisandro Magallán (die in de winterstop overkwam van Boca Juniors, red.). Hij zou niet komen om op de bank te zitten. Dat was een duidelijk signaal naar mij toe dat ik niet veel meer ging spelen. Ik moest een beslissing gaan maken wat het beste zou zijn voor mijn carrière. Een vertrek naar Sevilla was voor mij de betere optie”, besluit Wöber, die vanaf komende zomer definitief speler van Sevilla is.