FC Groningen vist opnieuw in Ajax-vijver: ‘Het is mondeling rond’

Azor Matusiwa gaat zo goed als zeker aan de slag bij FC Groningen. De Telegraaf meldde woensdag dat Ajax en Groningen een akkoord hebben bereikt over de transfersom van de 21-jarige middenvelder. Na de wedstrijd in de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie tussen De Graafschap en SC Cambuur (2-0) bevestigde Matusiwa zijn aanstaande transfer.

Matusiwa kreeg ondanks een doorlopend contract tot medio 2020 te horen dat er voor hem geen toekomst meer is bij Ajax. “Ik heb met FC Groningen gesproken, maar er is niet niks getekend”, reageerde de door Ajax aan De Graafschap verhuurde middenvelder in gesprek met FOX Sports. “Maar ik zit wel dicht tegen een transfer naar Groningen aan. Het is een mooie club en ik ben er blij mee. Mondeling is het rond, ja.”

Volgens het dagblad hoopt FC Groningen dat de transfer begin volgende week wordt afgerond. Matusiwa speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte zijn debuut in het eerste elftal. Echter, hij slaagde er niet in om definitief door te breken in de Johan Cruijff ArenA, waarna hij in januari van dit jaar werd verhuurd aan De Graafschap. Bij Groningen wordt hij de opvolger van Ludovit Reis, die op zijn beurt naar Barcelona vertrekt.

FC Groningen versterkte zich de afgelopen periode al vaker met spelers van Ajax. Het afgelopen seizoen maakte Deyovaisio Zeefuik definitief de overstap naar Groningen, terwijl Mateo Cassierra werd gehuurd en Kaj Sierhuis in januari op huurbasis de overstap maakte. Laatstgenoemde is voor anderhalf jaar verhuurd, tot medio 2020.