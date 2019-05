De Jong over bizarre situatie: ‘Ging op een gegeven moment heel Europa door’

De Graafschap won woensdag met 2-0 van SC Cambuur, waardoor de Doetinchemmers nog twee duels met Sparta Rotterdam moeten overleven om in de Eredivisie te blijven. Trainer Henk de Jong is blij dat zijn ploeg nog kans maakt op lijfsbehoud, ondanks het feit dat hij volgend seizoen aan de slag gaat bij SC Cambuur, dat nu dus in de Keuken Kampioen Divisie blijft acteren.

“Ik ben blij dat deze twee wedstrijden achter de rug zijn”, stelt De Jong, die samen met assistent Sandor van der Heide overstapt naar de Friese club, geciteerd door De Telegraaf. “Ik maakte me er zelf niet zo druk om. Ik ben gewoon voor De Graafschap en er is niet één Cambuur-supporter die daar een verkeerd woord over zou zeggen.”

“Maar de buitenwereld maakte het groter dan het was. Die maakte van een mug een olifant. Het ging op een gegeven moment heel Europa door”, vervolgt de oefenmeester van De Graafschap, die stelt dat SC Cambuur nog niet klaar was voor promotie. “Dan was de tijd tot het nieuwe stadion, dat over twee à tweeënhalf jaar klaar is, te groot geweest.”

De Jong werd op De Vijverberg toegezongen door beide supportersgroepen met onder meer de leuzen 'Henk is een Superboer' en 'Henkie is van ons'. “Het is echt heel speciaal, dat de Achterhoek dat zingt voor een Fries. Van Cambuur wist ik het. Wat ik daar heb meegemaakt, is heel speciaal. Maar het maakt me heel trots, dat ik ook hier zo word toegezongen.”