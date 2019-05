Hans Kraay verbaasd: ‘Hij vergeet te zeggen dat ze er héél slecht uitzagen’

De Graafschap plaatste zich woensdagavond dankzij een 2-0 overwinning op SC Cambuur voor de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. De Doentinchemmers speelden zeker geen grootse wedstrijd, maar hadden uiteindelijk aan twee doelpunten van Charlison Benschop genoeg om de eindstrijd te halen. Aanvoerder Bart Straalman zorgde na afloop met zijn analyse voor verbazing bij Gertjan Verbeek en Hans Kraay junior.

Verbeek en Kraay jr. analyseerde de wedstrijd namens FOX Sports en met name eerstgenoemde was kritisch op het spel van De Graafschap. Volgens Verbeek 'was het niet echt de verdienste van De Graafschap’ dat de wedstrijd in de tweede helft doodbloedde. "Het kwam meer door het onvermogen van Cambuur om de kansen te benutten", zo oordeelde de trainer in rust, die binnenkort overigens aan de slag gaat bij het Australische Adelaide United.

"Je zag De Graafschap in het laatste kwartier met hangen en wurgen op de been blijven, maar doordat de aansluitingstreffer uitbleef, werd het eigenlijk nooit meer een wedstrijd", vervolgde Verbeek. "Het zegt eigenlijk alles dat De Graafschap in twee wedstrijden heel veel moeite heeft gehad om Cambuur kapot te spelen. Cambuur is tiende geworden in de Keuken Kampioen Divisie, dus het zegt genoeg over De Graafschap."

Straalman was zelf een stuk positiever in zijn analyse. "Het is nooit makkelijk in de play-offs. Ik denk dat we in de eerste helft goed speelden. In de tweede helft gingen zij één op één spelen en de lange bal hanteren. Als we het iets beter hadden uitgespeeld in de counter, hadden we een nog grotere uitslag kunnen neerzetten. Ik denk dat we over twee wedstrijden gezien verdiend door zijn", aldus de verdediger. De verslaggever van dienst constateerde aan het begin van de wedstrijd 'twijfel' bij De Graafschap. "Dat heb ik zelf niet zo gevoeld", repliceerde Straalman. "Na de 2-0 verslapten we even en gaven we hen het idee dat ze wat konden doen. Toen was het echter rust en konden we het rechtzetten. We hebben de wedstrijd uiteindelijk mooi over de streep getrokken. Ik denk dat we het verdedigend goed op orde hadden."

"Als voetballer ervaar je een wedstrijd vaak anders dan als je de wedstrijd vanaf de kant bekijkt", reageerde Kraay jr. in de studio op de analyse van Straalman. "Gertjan zegt net dat Cambuur heel veel kansen heeft gehad, maar dat heeft hij dus helemaal niet gemerkt. 'Als we het een beetje hadden uitgespeeld op de counter, dan was de uitslag veel hoger geweest', zegt hij. Maar zo makkelijk is het niet. En hij vergeet te zeggen dat ze er met flankballen, vrije trappen en corners héél slecht uitzagen."