Snelle terugkeer in de Eredivisie lonkt voor Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft zich ten koste van TOP Oss geplaatst voor de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. De formatie van Henk Fraser won woensdagavond op eigen veld met 3-0, na de eerste ontmoeting in Oss afgelopen zondag al ook winnend te hebben afgesloten (0-2). In de eindstrijd wachten op 25 en 28 mei duels met De Graafschap, in de andere halve finale van de play-offs te sterk voor SC Cambuur (2-0 na de 1-1 in Leeuwarden). Sparta keert bij winst op de Superboeren na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie.

De Rotterdammers verlieten Oss drie dagen geleden met een overwinning en zaten in de thuiswedstrijd al binnen een kwartier op rozen. Bart Vriends beoordeelde een voorzet van Mohamed Rayhi op de juiste wijze en kopte vervolgens raak. Diezelfde Rayhi liet zich daarna opnieuw gelden, maar zijn schot werd knap uit het doel gehouden door Ronald Koeman junior. De bezoekers lieten het er niet bij zitten en waren in de persoon van Delano Ladan tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller zag eerst de bal naast het doel verdwijnen en kwam even later een teenlengte tekort. Aan de andere kant verzuimde Deroy Duarte om de voorsprong van Sparta te verdubbelen toen de middenvelder voor Koeman verscheen.

Sparta hield ook in de tweede helft moeiteloos stand en was via Abdou Harroui dicht bij de 2-0. De middenvelder, die de gehele productie van de brigade van Fraser in de uitwedstrijd voor zijn rekening nam, zag zijn stift echter langs de verkeerde kant van de paal gaan. Bryan Smeets scoorde ook niet, zijn afstandsschot ging net naast, Ook de ijverige Ladan liet weer van zich horen. De inzet van de door ADO Den Haag uitgeleende aanvaller werd echter van de lijn gehaald, tot afgrijzen van de meegereisde aanhang uit Oss.

De thuisploeg raakte desalniettemin geen moment in paniek en speelde de wedstrijd rustig uit. Fraser gunde Ragnar Ache en Halil Dervisoglu ook nog wat speeltijd in de slotfase. Laatstgenoemde ging kort na zijn entree alleen op Koeman af en probeerde de sluitpost te omspelen, maar de bal werd van zijn voet geplukt, waardoor de tweede Sparta-treffer nog even op zich liet wachten. Ache wist wél het net te vinden, tweemaal zelfs. Eerst tikte de invaller van dichtbij de bal in de korte hoek, om slechts een minuut later Koeman te verschalken met een fabelachtig afstandsschot. Sparta maakt zich op voor de wedstrijden tegen De Graafschap en voor TOP Oss rest een verlenging van het verblijf in de Keuken Kampioen Divisie.