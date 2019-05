Teruggekeerde Charlison Benschop brengt Vijverberg in extase

De Graafschap heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. Het elftal van vertrekkend trainer Henk de Jong won in eigen huis met 2-0 van SC Cambuur, hetgeen na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd voldoende was voor het bereiken van de eindstrijd. Charlison Benschop was met twee doelpunten in de eerste helft de grote man op De Vijverberg. De Graafschap houdt door de zege uitzicht op handhaving in de Eredivisie: in de finale wacht een tweeluik met Sparta Rotterdam.

Benschop keerde terug in de basis bij De Graafschap, nadat hij afgelopen zondag in de heenwedstrijd vanwege het kunstgrasveld in Friesland nog slechts invaller was. De spits was voortdurend een plaag voor de verdediging van Cambuur en was er bij rust bijna hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat De Graafschap met 2-0 leidde. Na een lastig begin, waarin beide teams ogenschijnlijk gevangen door spanning nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwamen, opende Benschop na 24 minuten voetballen de score.

De aanvaller zette het hoofd succesvol tegen een uitdraaiende voorzet van Youssef El Jebli en bracht het team van Henk de Jong zo op voorsprong: 1-0. Nigel Robertha was vlak erna aan de overzijde dicht bij de gelijkmaker, maar hij kopte op aangeven van Robin Maulun op de lat. Die mogelijkheid bleek De Graafschap wakker te schudden. De Superboeren voerden de druk op en wisten hun voordelige marge op slag van rust uiteindelijk te verdubbelen. Een vrije trap van El Jebli werd in het strafschopgebied met de hand beroerd door Robbert Schilder, waarna de penalty die volgde feilloos werd benut door Benschop.

De Graafschap leek zo af te stevenen op een eenvoudige overwinning, maar Cambuur gaf zich niet gewonnen. Trainer René Hake bracht direct na de onderbreking Kevin van Kippersluis als invaller binnen de lijnen en hij kreeg al vroeg in de tweede helft een enorme kans op de aansluitingstreffer. Na voorbereidend werk van Matthew Steenvoorden had Van Kippersluis de bal van dichtbij voor het inschieten, maar de spits produceerde alleen voor doelman Nigel Bertrams een afzwaaier. Aan de overzijde leek Nabil Bahoui op weg naar de 3-0, maar David Sambissa wist de spits op het laatste moment nog van de bal te zetten.

De Graafschap kwam in de tweede helft nauwelijks meer tot voetballen, maar had de wedstrijd twintig minuten voor tijd wel in het slot kunnen gooien. Leeroy Owusu baande zich een weg door de defensie van Cambuur, waarna doelman Xavier Mous redding bracht. Even later scheerde een schuiver van Javier Vet rakelings naast. Doordat de krachten echter ook bij Cambuur wegvloeiden, bleef De Graafschap uiteindelijk betrekkelijk simpel op de been. Henk de Jong weet na vanavond in elk geval dat hij volgend seizoen actief zal zijn in de Keuken Kampioen Divisie: de oefenmeester verruilt De Graafschap aankomende zomer voor Cambuur.