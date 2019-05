Go Ahead Eagles mag blijven dromen van Eredivisie na treffer in extremis

Go Ahead Eagles mag blijven dromen van een rentree in de Eredivisie. De ploeg van John Stegeman won woensdagavond met 0-1 van FC Den Bosch en dat is voldoende voor een finaleplek in de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. Afgelopen zondag hielden beide ploegen elkaar in bedwang (2-2) en op basis van de uitzege gaan the Eagles naar de finale, waarin RKC Waalwijk, over twee duels te sterk voor Excelsior, op 25 en 28 mei de tegenstander is. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen op het hoogste niveau.

In de eerste helft was vooral de spanning bij beide ploegen goed merkbaar en bleef goed voetbal achterwege. Richard van der Venne was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer voor de bezoekers uit Deventer. Bij de eerste mogelijkheid bracht Wouter van der Steen bekwaam redding en bij de tweede kans raakte de middenvelder van de paal met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Jort van der Sande, trefzeker voor de Bosschenaren tijdens de eerste ontmoeting in de Adelaarshorst van afgelopen zondag, zag een afstandsschot van ongeveer twintig meter langs het doel vliegen.

De eerste kans van de tweede helft was voor de ploeg van John Stegeman. Paco van Moorsel anticipeerde op een voorzet van Jeff Stans en trapte niet in de buitenspelval van de thuisclub, maar kwam net tekort om de bal te juiste richting mee te geven. Ook de thuisspelende ploeg vervolgde de jacht op de openingstreffer en Van der Sande leek de 1-0 aan te tekenen. Zijn kopbal van dichtbij miste echter precisie, waardoor Hobie Verhulst redding kon brengen en de gelijke stand intact hield. Kort daarna kwam Thomas Verheydt de aanvalslinie van de Deventenaren versterken en maande Stegeman zijn elftal om meer risico’s te nemen.

Het resulteerde in een laatste halfuur met nogal wat spanning. Een schot van Jaroslav Navratíl ging voorlangs en aan de andere kant deed Van der Sande er alles aan om het verschil te maken. De aanvaller in Bossche dienst ging gretig naar het gras na een duel in het strafschopgebied, maar arbiter Martin van den Kerkhof wuifde de protesten weg. Een inzet van Luuk Brouwers werd op tijd onschadelijk gemaakt door de verdediging van Go Ahead, terwijl ook Danny Holla twee goede mogelijkheden in rook zag opgaan. Stegeman gebruikte met het inzetten van Maarten Pouwels zijn laatste troef. De boomlange invaller wist niet het broodnodige doelpunt te maken. Dat deed Jeroen Veldmate wel, want de verdediger was alert bij een hoekschop en kopte ongehinderd raak. Zijn elftal blijft mag dus blijven hopen op Eredivisie-voetbal, terwijl alles en iedereen in Den Bosch zich opmaakt voor een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.