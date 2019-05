Excelsior faalt en verdwijnt na vijf seizoenen uit de Eredivisie

Excelsior verdwijnt na vijf seizoenen uit de Eredivisie. De club uit Rotterdam kwam woensdagavond in het tweede duel met RKC Waalwijk in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-offs niet verder dan een 1-1 gelijkspel, hetgeen na de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd onvoldoende was om de finale te bereiken. Excelsior speelde vanaf de zeventigste minuut met een man meer na een rode kaart voor Stijn Spierings, maar wist degradatie uiteindelijk niet te voorkomen. Voor RKC wacht in de finale een tweeluik met Go Ahead Eagles.

De basiself van Excelsior kende twee wijzigingen ten opzichte van de heenwedstrijd van afgelopen zondag in Waalwijk: Ryan Koolwijk en Mounir El Hamdaoui verloren hun plek ten faveure van Marcus Edwards en Dogucan Haspolat. Bij RKC koos trainer Fred Grim voor dezelfde elf namen. De thuisploeg begon met een gevaarlijke kopbal van Thomas Oude Kotte prima aan de wedstrijd, maar een echte stormloop bleef in de openingsfase uit. Excelsior genoot weliswaar een optisch overwicht, maar slaagde er in het eerste halfuur geen moment in de bezoekers aan het wankelen te brengen.

De toch al niet eenvoudige opgave waar Excelsior voor stond, werd in de 38ste minuut nog lastiger, doordat RKC verrassend op voorsprong wist te komen. Emil Hansson bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld met de rechtervoet in het strafschopgebied van Excelsior, waarna Spierings met een tegendraadse kopbal wist te scoren: 0-1. Luigi Bruins was op slag van rust nog dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Etienne Vaessen wist het van richting veranderde afstandsschot van de middenvelder uiteindelijk ternauwernood te keren.

Ricardo Moniz wisselde in de rust aanvallend met het inbrengen van Dennis Eckert voor Haspolat. Het begin van Excelsior aan de tweede helft mocht er wezen, want Elías Már Ómarsson tekende amper vijf minuten na de onderbreking voor de gelijkmaker. De IJslandse spits werd in het strafschopgebied bereikt door Bruins, waarna hij de bal op fraaie wijze voorbij Vaessen wist te schieten: 1-1. RKC werd daarna even overrompeld door Excelsior. Het team van Moniz was furieus uit de kleedkamer gekomen en leek voornemens de schade zo snel mogelijk te repareren.

Twintig minuten voor tijd volgde voor RKC een volgende tegenvaller, doordat doelpuntenmaker Spierings vanwege een handsbal zijn tweede gele kaart van de avond ontving. Excelsior ontwikkelde vervolgens grote druk richting het doel van de Waalwijkers. Bruins en Edwards schoten rakelings naast, terwijl Eckert na voorbereidend werk van Jurgen Mattheij van dichtbij op Vaessen stuitte. Excelsior zocht met man en macht naar de 2-1, maar ging uiteindelijk roemloos ten onder.