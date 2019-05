Hasselbaink: ‘Hij zou logische opvolger Sarri zijn als dat verbod blijft staan’

In de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League staat een saillante ontmoeting op het programma. Assistent-trainer John Terry van Aston Villa treft daarin namelijk het Derby County van coach Frank Lampard, met wie hij jarenlang samenspeelde bij Chelsea. Beide oefenmeesters worden gelinkt aan the Blues, waar de baan van Maurizio Sarri op de tocht staat. Jimmy Floyd Hasselbaink, die ook met het duo heeft gevoetbald bij de Londenaren, adviseert Chelsea voor Lampard te gaan.

“Ik zou het begrijpen als Chelsea voor Frank kiest”, aldus Hasselbaink. Vanwege overtreding van de regels van de FIFA hangt Chelsea momenteel een transferverbod boven het hoofd. “Zeker als de club dat verbod krijgt, zou het logisch zijn om Frank aan te stellen. Chelsea zou zich dan moeten bedruipen met spelers uit de jeugdopleiding, en Frank werkt bij Derby samen met Jody Morris (ex-hoofd jeugdopleidingen van Chelsea, red.), die de jeugd van de club erg goed kent.”

Volgens Hasselbaink is het echter geen uitgemaakte zaak dat Sarri bij the Blues gaat vertrekken. “Laten we niet vergeten dat er een trainer zit die helemaal geen slecht jaar heeft gehad”, vindt de oud-spits. “Hij heeft het moeilijk gehad, maar niet slecht gedaan.”

Verder maakt Hasselbaink een vergelijking tussen Terry en Lampard. “Ik heb John altijd iets meer als een geboren trainer gezien dan Frank”, aldus Hasselbaink. “Begrijp me niet verkeerd, Frank was ook een leider, maar hij was stiller. Je kon toen al zien dat hij een geboren leider is. Je hoeft niet per se luid op de voorgrond te treden om een leider te zijn. Hij zei gewoon de goede dingen op de juiste momenten.”