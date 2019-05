‘Willem II krijgt concurrentie uit Duitsland in jacht op handtekening Van Geel’

Martin van Geel vertrekt deze zomer als technisch directeur bij Feyenoord en de bestuurder lijkt niet te hoeven vrezen voor een gebrek aan belangstelling. Na Willem II zou ook Hannover 96 het namelijk hebben voorzien op de handtekening van Van Geel. Die Roten degradeerden dit seizoen uit de Bundesliga en zouden volgens Sky Deutschland onder leiding van de Nederlander weer snel terug willen keren op het hoogste niveau.

Horst Heldt ging tot zijn vertrek in april over de technische zaken bij Hannover en hij werd daarna opgevolgd door Jan Schlaudraff. De 35-jarige oud-spits beschikt echter niet over de gewenste ervaring, waardoor Van Geel in beeld is gekomen in het Niedersachsenstadion. De bij Feyenoord vertrekkende directeur zou inmiddels beschouwd worden als een ‘heisser Kandidat’.

Naast Hannover is Van Geel naar verluidt dus ook in beeld bij zijn oude club Willem II. Hij eindigde zijn loopbaan als speler in Tilburg en was tussen 1995 en 2002 ook al werkzaam als technisch manager van de Tricolores. Als Van Geel er inderdaad voor kiest om terug te keren op het oude nest, zou het gaan om een rol als algemeen directeur.