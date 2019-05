Uitgesproken Sarri: ‘Als de situatie zo is, zou ik onmiddellijk vertrekken’

Voor Chelsea staat volgende week woensdag de Europa League-finale tegen Arsenal op het programma. In de Engelse media wordt gespeculeerd dat de uitkomst van deze eindstrijd de toekomst van Maurizio Sarri zal bepalen. De manager van Chelsea reageert woensdagmiddag uitgesproken als hij tijdens een persmoment wordt geconfronteerd met deze berichten.

“Als de situatie zo is, zou ik onmiddellijk vertrekken. Ik moet dan nu in negentig minuten tien maanden werk redden. Je bent blij met mijn werk of niet, zo simpel is het”, zo tekent Goal op uit de mond van Sarri. De Italiaanse oefenmeester wenst te benadrukken dat hij graag bij Chelsea wil blijven. “Ik zou heel graag in de Premier League willen blijven en Chelsea is een van de belangrijkste clubs in deze competitie. Mijn toekomst is voorlopig woensdag, denk ik. Ik moet denken aan de finale op dit moment.”

De naam van Sarri werd de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Juventus en AS Roma. “Ik heb nog een contract voor twee jaar, dus ik heb geen contact met andere clubs. Na de finale moet ik eerst met de club praten, want ik wil weten of ze tevreden over mij zijn. That’s it”, vervolgt de manager van Chelsea. “Ik denk dat we een heel goed seizoen hebben gehad, met de nodige problemen uiteraard. We hebben twee of drie wedstrijden op een slechte manier verloren, maar zijn als derde geëindigd en hebben de finale van de Europa League gehaald.”

De finale van de Europa League wordt afgewerkt in Baku en daar is het nodige om te doen. Zo kan Henrikh Mkhitaryan wegens de politieke spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan niet in actie komen bij Arsenal, terwijl tevens maar weinig fans bij de finale aanwezig kunnen zijn. “Ik heb hetzelfde gevoel als Arsenal. Het is een groot probleem voor onze fans, dus ik denk dat deze wedstrijd beter gespeeld had kunnen worden op een andere locatie”, geeft Sarri te kennen. “Je doet dit werk voor dit soort wedstrijden, dus het zou voor iedereen beter zijn als er 30.000 fans van Arsenal en 30.000 fans van Chelsea aanwezig kunnen zijn.”