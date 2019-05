KNVB reageert verbaasd op nieuws: ‘Hier gaat de Eredivisie niet alleen over’

De KNVB heeft met verbazing gereageerd op het nieuws over de beoogde veranderingen in de Eredivisie. Woensdag maakte de Eredivisie CV bekend dat er vanaf volgend seizoen onder meer twee clubs direct degraderen uit de competitie. Volgens de KNVB staat dat nog allesbehalve vast. “De Eredivisie CV loopt nog enigszins voor de muziek uit", aldus een woordvoerder van de KNVB tegenover het ANP.

De KNVB stelt dat het goed zou kunnen dat de plannen doorgaan, maar dat het nog niet beklonken is. “Het zou natuurlijk best kunnen dat iedereen elkaar weet te vinden”, aldus de zegsman van de nationale voetbalbond. “Maar het is nog wel voorbarig. Hier gaat de Eredivisie namelijk niet alleen over.”

“Er zijn nog drie partijen die hier iets over moeten zeggen”, aldus de woordvoerder. “De beslissing moet uiteindelijk worden genomen door het bestuur betaald voetbal van de KNVB. De spelersraad CSR moet ook een advies uitbrengen. Zij vertegenwoordigen alle spelers. En het lijkt me ook belangrijk wat FOX Sports ervan vindt. Zij zenden de wedstrijden rechtstreeks uit en hebben afspraken gemaakt.”

De Eredivisie CV bracht woensdag naar buiten dat vanaf volgend seizoen de nummer zeventien en achttien rechtstreeks degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Nu geldt dat alleen voor de hekkensluiter van de competitie. De nummer zestien blijft deelnemen aan de promotie/degradatie play-offs, zoals dat nu ook het geval is.