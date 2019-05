Trainer van Strootman gooit na teleurstellend seizoen handdoek in de ring

Kevin Strootman krijgt volgend seizoen te maken met een nieuwe trainer, want Rudi Garcia heeft zijn tot 2021 lopende contract bij Olympique Marseille ingeleverd. Dat maakte de oefenmeester woensdag bekend op een speciaal belegde persconferentie. “Ik heb de president (Jacques-Henri Eyraud, red.) voorgesteld om te stoppen bij deze club”, luidde de korte boodschap van Garcia.

Olympique Marseille maakt een zeer teleurstellend seizoen door. De nummer zes van de Ligue 1 weet, met nog een wedstrijd te gaan, dat plaatsing voor Europees voetbal onmogelijk is. In de Europa League kwam l'OM niet voorbij de groepsfase, terwijl ook in de bekertoernooien Coupe de France en de Coupe de la Ligue een vroege uitschakeling volgde.

De slechte resultaten van Marseille zijn dan ook de reden van het ontslag van Garcia. “De president heeft mijn ontslag geaccepteerd”, aldus de ex-trainer van AS Roma en Lille OSC. “Ik denk dat het beter is om mijn avontuur hier te beëindigen. Ik neem dit besluit uit clubbelang. "

Franse media speculeerden de voorbije dagen al druk over een mogelijke opvolger van Garcia. Oud-verdediger Gabriel Heinze, die tussen 2009 en 2011 voetbalde voor de l'OM, zou het hoogst op de verlanglijst staan van president Eyraud. Heinze, momenteel trainer van het Argentijnse Vélez Sarsfield, zou al met Eyraud hebben gesproken over een overgang. Ook Leonardo Jardim, de huidige trainer van AS Monaco, zou in beeld zijn om de nieuwe oefenmeester van Marseille te worden.