AZ verrast door besluit Adam Maher: ‘De signalen stemden ons positief’

Het Algemeen Dagblad meldde eerder op de dinsdag al dat Adam Maher gaat vertrekken bij AZ en zijn club heeft dat gerucht nu bevestigd. De middenvelder heeft, tot teleurstelling van de Alkmaarders, besloten zijn aflopende contract bij niet te verlengen. Max Huiberts had niet gerekend op het besluit van Maher. “Het heeft ons verrast”, reageert de directeur voetbalzaken van AZ tegenover Voetbal International.

Huiberts ging ervan uit dat Maher zou verlengen in Alkmaar. “We kregen aanvankelijk signalen van Adam en zijn zaakwaarnemer (Sigi Lens, red.) die ons positief stemden”, aldus de bestuurder. “We waren in afwachting van een reactie op onze laatste contractaanbieding. In plaats daarvan kregen we een telefoontje dat Adam gaat vertrekken. Dat heeft ons verrast.”

Maher kreeg vorige zomer een contract bij de Noord-Hollanders, nadat hij al een tijdje zijn conditie op peil hield bij zijn oude werkgever. De middenvelder bloeide op onder trainer John van den Brom en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers. Met zijn sterke spel zou Maher de interesse van andere clubs hebben gewekt, want zijn naam werd reeds gelinkt aan Feyenoord en een stap naar het buitenland.

De aflopende verbintenissen van Ricardo van Rhijn en Piet Velthuizen worden eveneens niet verlengd. Ron Vlaar kan wél bijtekenen in Alkmaar. “Met Ron hadden we de afspraak dat we na het seizoen de balans zouden opmaken”, vertelt Huiberts. “Aangezien hij een prima seizoen met veel wedstrijden heeft gedraaid, kunnen we daar zeer tevreden over zijn. We moeten zijn contractverlenging nog formaliseren, maar dat gaat goed komen.”