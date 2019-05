Reiziger kan Ajax verlaten voor dienstverband in Engeland

(The Sun)

Niet alleen Barcelona heeft het gemunt op de bijna transfervrije Juan Mata. Ook Newcastle United heeft interesse in de middenvelder van Manchester United. (The Sun)

(The Sun)

Alexis Sánchez aast nog altijd op een vertrek bij Manchester United. Het flinke salaris van de Chileense aanvaller kan een transfer nog steeds in de weg zitten. (The Sun)

(Northern Echo)

Michael Reiziger, in beeld om bij Ajax assistent van Erik ten Hag te worden, is in beeld bij, evenals Jonathan Woodgate, Chris Hughton, Aitor Karanka, John Terry en Gabriel Batistuta.