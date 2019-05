Ajax-talent ‘wordt altijd onderschat’: ‘Hij is een echte baas’

Peter van der Veen is onder de indruk van zijn pupil Brian Brobbey. De coach van Oranje Onder-17 stelt tegenover Voetbal International dat de aanvaller van Ajax van grote waarde is voor het elftal dat onlangs Europees kampioen werd. Niet iedereen schat hem volgens Van der Veen echter op waarde. “Brian wordt altijd onderschat”, aldus de trainer.

“Hij is van zóveel waarde voor ons”, vertelt Van der Veen. “Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij corrigeert mensen en ze luisteren ook naar hem: hij is een echte baas”, aldus de trainer, die uitlegt dat Brobbey altijd heel serieus met zijn sport bezig is en zich snel ontwikkelt. “Daarnaast geeft hij ook nog eens het goede voorbeeld op het veld. Hij scoort altijd. Het gebeurt echt zelden dat hij een wedstrijd niet scoort.”

Ook over Naci Ünüvar, middenvelder van Ajax, is de oefenmeester lovend. “Hij heeft dingen altijd eerder gezien dan de tegenstander, dat is heel erg mooi om naar te kijken. Zijn technische vaardigheden zijn van de buitencategorie. Hij heeft ongelooflijk veel gevoel in zijn voeten en weet precies hoeveel vaart hij een bal moet meegeven. Daarnaast heeft hij ook gif in zich om iedere training en wedstrijd beter te worden.”

Brobbey staat na het succesvolle EK Onder-17 in de belangstelling van meerdere clubs, zo vertelde de 17-jarige spits eerder. “Ik heb al veel aanbiedingen gekregen, vooral uit Engeland. Mijn omgeving wil dat ik hier blijf en mezelf rustig ontwikkel, dat voelt voor mij ook als de beste optie.” Brobbey, die bij Ajax tot medio 2021 onder contract staat, heeft zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers nog niet gemaakt.